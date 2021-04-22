В Шахтах 7-летняя девочка провалилась в канализационный люк

В городе Шахты в канализационный люк провалилась 7-летняя девочка. Происшествие случилось 25 апреля в переулке Енисейском.По словам отца ребенка, девочка не получила серьезных травм. Однако история могла закончиться иначе.- Я не знаю, кто за это должен отвечать - департамент городского хозяйства или водоканал. Но это мне несильно интересно, - негодует родитель. - Почему мой ребенок должен подвергать опасности свою жизнь и здоровье из-за чьей-то безответственности?Местные жители закрыли открытую канализацию своими силами с помощью фанеры и кирпичей. Ранее из люков торчали ветки.Отец девочки также попросил обратить внимание на эту ситуацию прокуратуру, администрацию города.