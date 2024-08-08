Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове неизвестные расстреляли остановку недалеко от людей

В Ростове неизвестные расстреляли остановку недалеко от людей
В Ростове на Западном неизвестные расстреляли остановку в паре метров от людей. ЧП случилось вечером 7 августа на Ткачева, 42. Стрельбу засняла камера домофона, кадры опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что черная тонированная «Лада Приора» ехала мимо остановки «Улица Возрождения». Водитель нажал на тормоза, и прогремели выстрелы. В тот же момент стекло остановки треснуло и разбилось. Неподалеку стояли две девушки. Очевидцы сообщили, что неизвестные начали стрелять, целясь в людей. Однако пули попали только в бетонный блок и остановочный комплекс.

Что действительно произошло, пока не известно. В ГУ МВД по Ростовской области ситуацию пока никак не комментировали.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.