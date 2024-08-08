В Ростове неизвестные расстреляли остановку недалеко от людей

Фото: СоцСети

В Ростове на Западном неизвестные расстреляли остановку в паре метров от людей. ЧП случилось вечером 7 августа на Ткачева, 42. Стрельбу засняла камера домофона, кадры опубликовали в соцсетях.На кадрах видно, что черная тонированная «Лада Приора» ехала мимо остановки «Улица Возрождения». Водитель нажал на тормоза, и прогремели выстрелы. В тот же момент стекло остановки треснуло и разбилось. Неподалеку стояли две девушки. Очевидцы сообщили, что неизвестные начали стрелять, целясь в людей. Однако пули попали только в бетонный блок и остановочный комплекс.Что действительно произошло, пока не известно. В ГУ МВД по Ростовской области ситуацию пока никак не комментировали.