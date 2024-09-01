В Ростове на Западном в ДТП с такси пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в автомобильной аварии пострадали четыре человека. Как сообщили в региональном УГИБДД, ДТП произошло 1 сентября около 9 часов утра на проспекте Стачки.По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался в районе дома № 190. В какой-то момент он потерял управление и врезался в такси «Шкода Октавия», под управлением водителя 45 лет. От сильного удара транспортные средства смяло, как консервную банку.Травмы получили пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло» 34 и 37 лет. Также в ДТП пострадали пассажиры такси 54 и 20 лет.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.