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В Ростове на Западном электробус наехал на выпавшую из салона женщину

В Ростове на Западном электробус наехал на выпавшую из салона женщину
В Ростове-на-Дону женщина попала под колеса электробуса №88. Происшествие случилось 29 января около 15:30.

Водитель транспорта вез пассажиров по проспекту Стачки. На остановке «улица Тренева» из салона попыталась выйти женщина. Она споткнулась о закрывающиеся двери и упала на дорогу. Мужчина за рулем не заметил этого и начал движение. Машина переехала ростовчанке ногу.

На место ДТП прибыли сотрудники «скорой». Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин, пострадавшую доставили в БСМП-2.
Фото: Ростов.Ру
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