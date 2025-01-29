В Ростове на Западном электробус наехал на выпавшую из салона женщину

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону женщина попала под колеса электробуса №88. Происшествие случилось 29 января около 15:30.Водитель транспорта вез пассажиров по проспекту Стачки. На остановке «улица Тренева» из салона попыталась выйти женщина. Она споткнулась о закрывающиеся двери и упала на дорогу. Мужчина за рулем не заметил этого и начал движение. Машина переехала ростовчанке ногу.На место ДТП прибыли сотрудники «скорой». Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин, пострадавшую доставили в БСМП-2.