В Ростове водитель автобуса №40 протащил выпавшую пассажирку по асфальту

В Ростове на Западном произошел вопиющий случай с участием общественного транспорта. Водитель автобуса протащил по асфальту 61-летнюю пассажирку.Происшествие случилось 17 февраля в районе дома №41 на проспекте Стачки. В тот день Валентина Максименко ехала домой на автобусе №40 (маршрут ЖК Западная резиденция - Филиал часового завода «Витязь»). На остановке «Стадион «Локомотив» ей нужно было выйти. Стоило женщине поставить одну ногу на землю, как автобус начал движение. Люди закрыли просмотр водителю, и он не заметил, что пассажирка еще не покинула салон.Около 20 метров шофер протащил несчастную женщину по асфальту. Пока водитель волочил ее по проезжей части, она несколько раз ударилась головой. Когда автобус остановился, пострадавшей женщине вызвали медиков. Валентину доставили в БСМП с множественными травмами туловища, переломом основания черепа и закрытой черепно-мозговой травмой.- Пока нельзя точно сказать, как именно женщина выпала из салона и что случилось в дальнейшем, - рассказал Rostov.ru адвокат пострадавшей стороны Роман Какасьев. - Узнать подробности можно только у самой пострадавшей или очевидцев.За время, что Валентина лежала в больнице с переломами, у нее обнаружили коронавирусную инфекцию. Женщину, которая еще не отошла от потрясения, перевели в горбольницу №20, на базе которой действует ковидный госпиталь. Сейчас к Валентине никого не пускают в целях безопасности, поэтому узнать версию пострадавшей не так-то просто.Водитель автобуса свою вину отрицает. По его версии, женщина упала до того, как транспорт тронулся.Примечательно, что в начале марта автобус №40 врезался в «ГАЗель», пытаясь проскочить на зеленый свет. В тот раз пострадала бабушка. Горожане не раз жалуются на лихачей за рулем «40-х», которые часто пытаются обогнать друг друга.Если вы стали очевидцем ДТП 17 февраля около 15:45 на проспекте Стачки, 41, сообщите об этом по номеру 8-960-453-33-58 (адвокат пострадавшей стороны Роман Какасьев).