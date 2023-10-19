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В Ростове на Вавилова водитель легковушки устроил ДТП с пострадавшими

В Ростове на Вавилова водитель легковушки устроил ДТП с пострадавшими
В Ростове произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось ранним утром 19 октября на улице Вавилова.

Около 6 часов 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21120» двигался в сторону микрорайона Суворовского. На пересечении улицы Вавилова с Канатной он не справился с управлением. Машина на полном ходу съехала с дороги и врезалась в столб. Удар был настолько сильным, что корпус авто буквально разворотило. У легковушки разбито лобовое стекло, покорежен капот, а номерной знак сорван.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали два человека. Травмы получили водитель и его 30-летний пассажир. Их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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