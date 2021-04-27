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В Ростове на Вавилова три авто столкнулись паровозиком

В Ростове на Вавилова три авто столкнулись паровозиком
В донской столице произошло массовое ДТП с участие трех авто. Авария случилась днем 29 апреля на улице Вавилова. О происшествия очевидцы рассказали в социальной сети.

По словам ростовчан, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение трех легковушек. В ДТП никто не пострадал, но все машины получили механические повреждения, а после аварии на этом участке дороги была пробка.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов всегда соблюдать интервал во время движения, чтобы не спровоцировать происшествие.

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