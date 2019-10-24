Пять автомобилей столкнулись на проспекте Космонавтов в Ростове



В Северном микрорайоне Ростова произошло массовое ДТП. Авария случилась утром в субботу, 26 октября.



Как рассказали очевидцы, рядом с торговым центром «Вавилон» столкнулись «Рено», «Опель», «Шкода», «Мазда» и еще один «Рено». По предварительной информации, водитель «Рено Логан» врезался в ехавший впереди «Опель Астра». Следовавшие за иномарками автомобилисты не смогли резко затормозить и также допустили столкновение.



За исключением одной машины, все автомобили получили значительные механические повреждения. По предварительным данным, в результате массового ДТП никто не пострадал.



Участники аварии заняли три полосы движения, из-за чего на этом участке образовалась пробка.