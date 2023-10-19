В Ростове на улице Беляева школьница попала под колеса автомобиля
В Ростове-на-Дону на улице Беляева школьница попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось 18 октября около 16:00.
По предварительным данным, 38-летний водитель «Тойоты Приус» не пропустил 11-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по «зебре». Мужчина за рулем легковушки поздно затормозил и снес несовершеннолетнюю.
По информации УГИБДД по Ростовской области, школьницу с различными травмами доставили в медицинское учреждение.