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В Ростове на улице Беляева школьница попала под колеса автомобиля

В Ростове на улице Беляева школьница попала под колеса автомобиля
В Ростове-на-Дону на улице Беляева школьница попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось 18 октября около 16:00.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Тойоты Приус» не пропустил 11-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по «зебре». Мужчина за рулем легковушки поздно затормозил и снес несовершеннолетнюю.

По информации УГИБДД по Ростовской области, школьницу с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото: Яндекс.Карты
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