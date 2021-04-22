В Ростове 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил девочку-подростка. Происшествие случилось днем 23 апреля на улице Лермонтовской, 81/68.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, девочка переходила дорогу по «зебре» на пересечении с проспектом Буденновским. В это время по улице Лермонтовской ехал 34-летний мужчина за рулем «Рено Логан». Водитель не успел остановить транспорт и сбил девочку.- В результате происшествия подростка доставили в больницу, - прокомментировали в ведомстве.