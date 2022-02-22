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В Ростове на улице 1-й Конной Армии дерево упало на проезжую часть

В Ростове на улице 1-й Конной Армии дерево упало на проезжую часть

В Ростове-на-Дону на проезжую часть упало дерево. Оно перекрыло движение автомобилям. ЧП случилось около шести вечера 26 февраля на улице 1-й Конной Армии. Ростовчане поделились кадрами в соцсетях.

Упавшее дерево полностью перекрыло проезд. К счастью, пострадавших нет - людей поблизости не было. Невредимыми остались и припаркованные машины.

Напомним, что в Ростове деревья падают достаточно часто, особенно во дворах жилых домов и на детских площадках. В непогоду не стоит ходить рядом с сухостоем и хлипкими конструкциями.
Фото: Ростов Главный
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