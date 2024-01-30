Водитель экскаватора погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Водитель экскаватора погиб в ДТП с фурой на трассе в Ростовской области. Авария случилась 30 января в Аксайском районе.По предварительным данным, 23-летний парень двигался на экскаваторе «Коматсу» по М-4 около 12:30. Он двигался по обочине и выехал на проезжую часть. На дороге он не пропустил фуру «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом «Ванхуд» под управлением 52-летнего мужчины. Транспорт на большой скорости врезался в машину.На снимках видно, что оба транспорта буквально разворотило. Некоторое время движение на участке было затруднено.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП скончался водитель экскаватора «Коматсу».