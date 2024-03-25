В Ростове на Стачки произошло крупное ДТП с пострадавшими

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В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием легковушек. Инцидент случился 25 марта в районе стадиона "Локомотив".Как сообщают очевидцы, автомобиль марки "Форд" столкнулся с неисправностью тормозной системы. Водитель включил аварийные сигналы и в какой-то момент начал совершать столкновения с другими автомобилями. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали не менее семи машин. Одна из которых от удара съехала с проезжей части в кусты.Как следствие этой аварии образовалась значительная пробка протяженностью несколько километров от центра города.На месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также три медицинских сотрудника в автомобилях скорой помощи.Пока не поступило официальной информации от УГИБДД об этом инциденте.