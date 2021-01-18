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В Ростове на Сержантова мужчина упал с крыши четырехэтажки, расчищая снег

В Ростове на Сержантова мужчина упал с крыши четырехэтажки, расчищая снег
В Ростове мужчина едва не погиб, упав с крыши четырехэтажки во время расчистки снега. Несчастный случай произошел 20 января на улице Сержантова, 6.

По словам очевидцев, мужчина чистил снег на крыше постройки. Он случайно оступился и упал с высоты четвертого этажа. К счастью, на земле было много снега, и горожанин упал прямо в сугроб, который амортизировал падение.

На фото можно увидеть, что возле мужчины стоят медики. Однако на подстанции скорой помощи района не смогли рассказать о состоянии здоровья мужчины.

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