Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в Суворовском 14-летняя девочка погибла, выпав из окна

В Ростове в Суворовском 14-летняя девочка погибла, выпав из окна
В Ростове-на-Дону 14-летняя девочка-подросток выпала с 14-го этажа и погибла. Трагедия случилась в ночь на 15 января в Сувороском.

Как сообщает Donday, девочка проживала в многоэтажке вместе с мамой. Женщина проснулась ночью и обнаружила, то дочери нигде нет. Когда вышла на улицу, она увидела шокирующую картину: девочка без сознания лежала под окнами дома. На место вызвали "скорую", но спасти ее не удалось.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.