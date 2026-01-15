В Ростове в Суворовском 14-летняя девочка погибла, выпав из окна

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону 14-летняя девочка-подросток выпала с 14-го этажа и погибла. Трагедия случилась в ночь на 15 января в Сувороском.Как сообщает Donday, девочка проживала в многоэтажке вместе с мамой. Женщина проснулась ночью и обнаружила, то дочери нигде нет. Когда вышла на улицу, она увидела шокирующую картину: девочка без сознания лежала под окнами дома. На место вызвали "скорую", но спасти ее не удалось.Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.