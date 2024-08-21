В Ростове на Сельмаше в сквере мужчина зарезал своего друга

Фото: СУ СКА по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш на улице Воровского произошло трагическое происшествие: мужчина зарезал товарища.Инцидент случился 20 августа в сквере Мира, где два местных жителя распивали алкогольные напитки на скамейке. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый достал нож и нанёс несколько ударов своему оппоненту. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте.Когда люди услышали крики, они вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.Мужчина признал свою вину. Как выяснили следователи, ранее он уже был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».Как сообщает СУ СК по Ростовской области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.