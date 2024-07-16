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В Ростове на Пушкинской двое парней на самокате попали под машину

В Ростове на Пушкинской двое парней на самокате попали под машину
В Ростове на Пушкинской двое парней на самокате попали под машину. ДТП случилось 16 июля около 9:00.

За рулем «Форда Фьюжен» ехал 52-летний мужчина. На улице Пушкинской в районе дома № 65 на его пути неожиданно появились двое парней на одном электросамокате. Мужчина не успел затормозить и сбил молодых людей. Авария случилась на светофоре.

В результате ДТП 21-летнего водителя самоката и его 19-летнего пассажира увезли в больницу.

Напомним, что за нарушение новых ПДД самокатчикам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Молодые люди ехали вдвоем на одном устройстве и не спешились перед пешеходным переходом. За это арендатору самоката грозит штраф около семи тысяч рублей.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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