Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове на Пушкинской двое парней на самокате попали под машину. ДТП случилось 16 июля около 9:00.За рулем «Форда Фьюжен» ехал 52-летний мужчина. На улице Пушкинской в районе дома № 65 на его пути неожиданно появились двое парней на одном электросамокате. Мужчина не успел затормозить и сбил молодых людей. Авария случилась на светофоре.В результате ДТП 21-летнего водителя самоката и его 19-летнего пассажира увезли в больницу.Напомним, что за нарушение новых ПДД самокатчикам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Молодые люди ехали вдвоем на одном устройстве и не спешились перед пешеходным переходом. За это арендатору самоката грозит штраф около семи тысяч рублей.