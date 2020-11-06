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Легковая всмятку: двое молодых парней пострадали в ДТП с участием ГАЗели в Ростове

Легковая всмятку: двое молодых парней пострадали в ДТП с участием ГАЗели в Ростове
В Ростове два человека пострадали в ДТП с участием грузовика. Авария случилась утром 10 ноября на улице Ленина.

По предварительным данным, в районе дома №62 произошло столкновения автомобилей ГАЗель под управлением 57-летнего шофера и «Киа Оптима», за рулем которой находился 20-летний парень. От силы удара иномарка врезалась в столб и буквально впечаталась в него. Легковушка превратилась в груду сплошного металла.

- В результате ДТП пострадали водитель и 18-летний пассажир иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции.

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