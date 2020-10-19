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В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка из-за аварии автобуса и иномарки

В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка из-за аварии автобуса и иномарки
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки пассажирский автобус врезался в иномарку «Опель Корса». В результате ДТП на дороге образовался затор. Очевидцы происшествия поделились фото в социальных сетях.

По предварительным данным, авария произошла недалеко от дома № 79 утром 21 октября. От удара легковушку развернуло поперёк проезжей части. Водители вынуждены объезжать место аварии по одной полосе. Из-за этого по направлению к центру Ростова выстроилась огромная очередь из авто, движущихся со скоростью около трёх-пяти километров в час.

Добавим, что в раннее время люди едут на работу и в школы. Поток машин на проспекте всегда непрерывный. Как правило, заторы, образовавшиеся из-за ДТП, рассасываются примерно за несколько часов.

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