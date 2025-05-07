В Ростове на праздничных выходных прогнозируют ливни

Фото: соцсети

В Ростове на праздничных выходных пройдут дожди. Гидрометцентр поделился прогнозом погоды.В четверг, 8 мая, дождь будет идти весь день. Днем температура поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +15.В День Победы, 9 мая, тоже ожидается дождь. Столбики термометров достигнут отметки +22 градуса, но ночью температура опустится до +12.В субботу, 10 мая, снова пойдет дождь. Днем будет +18 градусов, ночью похолодает до +13.В воскресенье, 11 мая, возможен дождь. Температура днем составит до +15 градусов, а ночью до +12.Порывы ветра достигнут 10-11 метров в секунду.