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В Ростове на праздничных выходных прогнозируют ливни

В Ростове на праздничных выходных прогнозируют ливни
В Ростове на праздничных выходных пройдут дожди. Гидрометцентр поделился прогнозом погоды.

В четверг, 8 мая, дождь будет идти весь день. Днем температура поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +15.

В День Победы, 9 мая, тоже ожидается дождь. Столбики термометров достигнут отметки +22 градуса, но ночью температура опустится до +12.

В субботу, 10 мая, снова пойдет дождь. Днем будет +18 градусов, ночью похолодает до +13.

В воскресенье, 11 мая, возможен дождь. Температура днем составит до +15 градусов, а ночью до +12.

Порывы ветра достигнут 10-11 метров в секунду.
Фото: соцсети
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