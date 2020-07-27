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В Ростове на Нансена произошло ДТП с участием полицейского ГАЗа

В Ростове на Нансена произошло ДТП с участием полицейского ГАЗа
На улице Нансена в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием полицейского грузовика. Авария случилась 28 июля вечером.

Со слов очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии виноват ГАЗ правоохранителей. Водитель «Лады» не смог увернуться, когда он поворачивал налево. Неудивительно, ведь поворот налево на данном участке дороги запрещен. Произошло столкновение, в результате которого помятой оказалась боковая часть «Лады». После столкновения «Калину» отбросило влево, и авто ударилось в «Шевроле».

На место ДТП съехались несколько полицейских машин. Однако в пресс-службе ГУ МВД и отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области дать оперативный комментарий не смогли.

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