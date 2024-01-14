В Ростове на Металлургической загорелась автомойка
В Ростове-на-Дону случился пожар на автомойке. Пламя вспыхнуло на улице Металлургической, 56.
По предварительным данным, пожар случился около 11:00. Жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения огня задействовали 22 спасателя на пяти автоцистернах.
На видео показано, как возле пожара столпились десятки людей. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать к 12:09.