В Ростове на Металлургической загорелась автомойка

Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону случился пожар на автомойке. Пламя вспыхнуло на улице Металлургической, 56.По предварительным данным, пожар случился около 11:00. Жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения огня задействовали 22 спасателя на пяти автоцистернах.На видео показано, как возле пожара столпились десятки людей. Есть ли пострадавшие, не сообщается.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать к 12:09.