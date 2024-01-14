Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Металлургической загорелась автомойка

В Ростове на Металлургической загорелась автомойка
В Ростове-на-Дону случился пожар на автомойке. Пламя вспыхнуло на улице Металлургической, 56.

По предварительным данным, пожар случился около 11:00. Жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения огня задействовали 22 спасателя на пяти автоцистернах.

На видео показано, как возле пожара столпились десятки людей. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать к 12:09.
Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.