В Ростове на Коблова вспыхнул автомобиль

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В Ростове на Коблова взорвалась легковушка. Происшествие случилось в ночь на 2 мая.По словам очевидцев, в районе дома № 4 транспортное средство моментально вспыхнуло. Пламя за считанные минуты охватило весь автомобиль. На место прибыли пожарные и ликвидировали угрозу распространения огня.- Причиной взрыва стала неисправность легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.К счастью, в авто никого не было, водители соседних машин вовремя успели их отогнать.