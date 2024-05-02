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В Ростове на Коблова вспыхнул автомобиль

В Ростове на Коблова вспыхнул автомобиль
В Ростове на Коблова взорвалась легковушка. Происшествие случилось в ночь на 2 мая.

По словам очевидцев, в районе дома № 4 транспортное средство моментально вспыхнуло. Пламя за считанные минуты охватило весь автомобиль. На место прибыли пожарные и ликвидировали угрозу распространения огня.

- Причиной взрыва стала неисправность легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, в авто никого не было, водители соседних машин вовремя успели их отогнать.
Фото: соцсети
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