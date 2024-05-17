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В Ростове креативно предупредили пешеходов о яме на Ворошиловском

В Ростове креативно предупредили пешеходов о яме на Ворошиловском
Ростовчане придумали креативный способ предупредить прохожих о яме на Ворошиловском. Журналист DonDay запечатлел несколько кадров «предупредительной конструкции» 16 мая.

В центре донской столицы неподалеку от остановки «Улица Максима Горького» появился глубокий провал. Плитка оказалась ненадежной и провалилась под землю.

Чтобы никто не пострадал на участке, жители решили проблему самостоятельно, разместив на нем несколько коробок, сушилку для одежды и красную рубашку.

Практически на всем Ворошиловском проспекте наблюдаются ямы.
Фото: DonDay
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