В Ростове креативно предупредили пешеходов о яме на Ворошиловском

Фото: DonDay

Ростовчане придумали креативный способ предупредить прохожих о яме на Ворошиловском. Журналист DonDay запечатлел несколько кадров «предупредительной конструкции» 16 мая.В центре донской столицы неподалеку от остановки «Улица Максима Горького» появился глубокий провал. Плитка оказалась ненадежной и провалилась под землю.Чтобы никто не пострадал на участке, жители решили проблему самостоятельно, разместив на нем несколько коробок, сушилку для одежды и красную рубашку.Практически на всем Ворошиловском проспекте наблюдаются ямы.