В Ростове на Доватора потушили горящий автосервис

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове ликвидировали возгорание в автосервисе по адресу: Доватора, 98. Огонь вспыхнул утром 3 февраля около 9:00.Местные жители заметили густой дым и вызвали пожарных. На место прибыли 30 специалистов на восьми спецмашинах. Огонь успел распространиться на 70 квадратных метров. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар был потушен примерно через час.На кадрах с места происшествия видно, что два автомобиля повреждены огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.