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В Ростове потушили пожар в доме на Западном

В Ростове потушили пожар в доме на Западном
В Ростове-на-Дону на Западном потушили пожар в доме. ЧП случилось 5 ноября на улице Чукотской, 18.

Примерно в 13:00 жители частного сектора заметили возгорание в доме № 18. Дым от пожара был виден из соседних районов города. Очевидцы вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли 16 специалистов на четырех спецмашинах. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров. Примерно через три часа пожар был полностью потушен.

По данным донского ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: соцсети
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