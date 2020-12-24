В Ростове-на-Дону сгорел «Опель»

Припаркованная иномарка сгорела в донской столице. ЧП случилось 25 декабря примерно в 12:30 на улице Тракторная,3.Причина возгорания «Опель Корса» пока неизвестно. Владелец машины увидев пожар сразу вызвал спасателей.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали пятеро пожарных, на двух единицах спецтехники. Полностью потушить горящую легковушку удалось только спустя полтора часа. В итоге от иномарки ничего не осталось, кроме металлического корпуса.