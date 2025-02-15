В Ростове-на-Дону обломок дрона упал на частный дом: хронология событий

Фото: DonDay

Ночью, 15 февраля, донская столица вновь подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО сбили дрон над Железнодорожным районом. В результате падения обломков пострадал дом на Ермака, №34. Корреспондент DonDay побывал на месте происшествия.На кадрах видно, что улицу огородили сигнальной лентой, и жильцов не допускали к месту падения. Жительница соседнего дома сообщила, что громкий звук был слышен около 02:00.- Говорили, что осколок пробил крышу, - отметила женщина.После этого началась эвакуация жителей, газоснабжение на переулке отключили. Люди собирали вещи и отправлялись к близким, некоторые отправились в подготовленный автобусе, ожидая разрешения вернуться домой.На место прибыли взрывотехники; обломок оказался опасным, и его начали обезвреживать. К 11:00 к дому подогнали газель с песком, который использовали для нейтрализации угрозы.Специалисты покинули место через час. Сигнальная лента была убрана, и жителей пустили обратно. Также возобновили работу по восстановлению газоснабжения.К счастью, никто не пострадал. Жильцы теперь оценивают повреждения: предварительно известно, что пострадала часть дома.Напомним, неделю назад в результате атаки дронов пострадали более 10 домов на Сельмаше, где были выбиты стекла и повреждены балконы. Восстановление еще продолжается.