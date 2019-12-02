Закопал тело и заявил о пропаже: жителя Шахт подозревают в убийстве сына



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В Шахтах Ростовской области 63-летнего мужчину подозревают в убийстве сына. Сейчас он находится под стражей.



Происшествие случилось 11 ноября около 20:30. Подозреваемый вместе с 41-летним сыном находились в частном доме. Между ними завязался конфликт, в ходе которого отец схватил нож и ударил им мужчину. От полученного ранения тот скончался на месте. Подозреваемый вывез его тело в лесополосу и закопал. Затем он пошёл в полицию и написал заявление о том, что его сын пропал без вести.



- В ходе следствия обвиняемого задержали, в отношении него возбудили дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства происшествия устанавливают.