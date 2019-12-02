Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Закопал тело и заявил о пропаже: жителя Шахт подозревают в убийстве сына

Закопал тело и заявил о пропаже: жителя Шахт подозревают в убийстве сына
Фото для иллюстрации

В Шахтах Ростовской области 63-летнего мужчину подозревают в убийстве сына. Сейчас он находится под стражей.

Происшествие случилось 11 ноября около 20:30. Подозреваемый вместе с 41-летним сыном находились в частном доме. Между ними завязался конфликт, в ходе которого отец схватил нож и ударил им мужчину. От полученного ранения тот скончался на месте. Подозреваемый вывез его тело в лесополосу и закопал. Затем он пошёл в полицию и написал заявление о том, что его сын пропал без вести.

- В ходе следствия обвиняемого задержали, в отношении него возбудили дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.