Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в дерево

В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в дерево
В Ростове иномарка съехала с парковочного места и врезалась в дерево. Инцидент произошел днем 4 февраля на улице Извилистой. Снимки с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

На фото видно, что «Ниссан» буквально повис на ветке. Не исключено, что водитель иномарки забыл поставить авто на ручник. Машина покатилась и уперлась в ствол. К счастью, автомобиль не выехал на тротуар и не задел никого из пешеходов. Судя по снимку, «Ниссан» не получил серьезных повреждений.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.