В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в дерево

В Ростове иномарка съехала с парковочного места и врезалась в дерево. Инцидент произошел днем 4 февраля на улице Извилистой. Снимки с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.На фото видно, что «Ниссан» буквально повис на ветке. Не исключено, что водитель иномарки забыл поставить авто на ручник. Машина покатилась и уперлась в ствол. К счастью, автомобиль не выехал на тротуар и не задел никого из пешеходов. Судя по снимку, «Ниссан» не получил серьезных повреждений.