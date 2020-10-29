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Фрагменты обвалившегося фасада три дня лежат посреди центральной улицы Ростова

Фрагменты обвалившегося фасада три дня лежат посреди центральной улицы Ростова
На одной из самых оживленных улиц Ростова-на-Дону - Пушкинской - 28 октября произошел инцидент: обвалилась штукатурка с фасада здания. Прохожие вызвали на место спасателей.

В Управлении по делам ГО и ЧС в тот же день рассказали, что никто в результате происшествия не пострадал, мусор уже убрали, место обвала огородили, а капремонтом здания займется его управляющая компания.

Однако штукатурка уже третьи сутки лежит посреди центральной улицы донской столицы: ее притоптал ежедневный трафик людей, «прибил» дождь. Сигнальная лента с места также куда-то исчезла. Ежедневно здесь ходят сотни людей. Рядом находится Областной консультативно-диагностический центр.

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