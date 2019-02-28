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В Ростове госпитализировали мужчину, отравившегося спиртовыми настойками

В Ростове госпитализировали мужчину, отравившегося спиртовыми настойками
В Ростове-на-Дону госпитализировали мужчину, отравившегося спиртовыми настойками. Инцидент произошел 3 марта на улице Таганрогской, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, прохожие заметили на улице мужчину без сознания. Сначала люди попытались привести его в чувства. Однако тот не приходил в себя, тогда очевидцы обратились за помощью к врачам.

По предварительным данным, Анатолий Д. отравился спиртовыми настойками.

– Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь. После этого пациента доставили в больницу, – сообщает источник издания.

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