В Ростове госпитализировали мужчину, отравившегося спиртовыми настойками



В Ростове-на-Дону госпитализировали мужчину, отравившегося спиртовыми настойками. Инцидент произошел 3 марта на улице Таганрогской, сообщает DonDay.ru.



По данным издания, прохожие заметили на улице мужчину без сознания. Сначала люди попытались привести его в чувства. Однако тот не приходил в себя, тогда очевидцы обратились за помощью к врачам.



По предварительным данным, Анатолий Д. отравился спиртовыми настойками.



– Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь. После этого пациента доставили в больницу, – сообщает источник издания.