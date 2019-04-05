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В Ростове мужчина попал в больницу, отравившись растворителем

В Ростове мужчина попал в больницу, отравившись растворителем
В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу, отравившись растворителем. Происшествие случилось на улице Оганова 7 апреля около 21 часа. Об инциденте сообщает DonDay.

По информации издания, в тот день 30-летний Александр К. употребил растворитель. После этого его самочувствие резко ухудшилось. К пострадавшему приехали врачи «скорой помоши».

Медики зафиксировали у мужчины острое отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

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