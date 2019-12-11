В Ростове мужчина грабил офисы микрозаймов, угрожая облить сотрудников кислотой: видео



В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на офисы микрозаймов. Поймать 45-летнего мужчину удалось 12 декабря.



Последний эпизод произошёл 9 декабря. Работник одной из организаций сообщил в полицию, что в помещение вошёл мужчина в маске. Он угрожал банкой, в которой якобы находилась кислота, и требовал отдать ему деньги. Его добыча составила 40 тысяч рублей.



Через несколько дней подозреваемого задержали. Как выяснилось, он причастен к двум подобным преступлениям. Разбои он совершал по одной и той же схеме. Для «работы» он для чего-то надевал сигнальный оранжевый жилет. В общей сложности он забрал 260 тысяч рублей.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.