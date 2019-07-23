Из окна 17-этажки в Ростове выпал молодой человек



Молодой человек разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону. В службу спасения сообщение о происшествии поступило примерно в 11 часов 25 июля.



Очевидцы рассказали, что из окна 17-этажного дома на проспекте Стачки выпал парень. Он лежал на козырьке подъезда и не шевелился. На место прибыли сотрудники спецслужб и скорой помощи. К моменту их приезда молодой человек был мёртв.



Личность погибшего пока остаётся неизвестной. Старший врач БСМП сообщил, что на вид ему - около 20 лет. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной его падения с высоты.