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В Ростове компания собутыльников жестоко избила мужчину

В Ростове компания собутыльников жестоко избила мужчину
В Ростове-на-Дону компания собутыльников жестоко избила мужчину. Инцидент произошел 3 июня на улице Ольгинской. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, несколько мужчин собрались на даче выпить и отдохнуть. В ходе застолья один из них начал яростно отстаивать свою позицию. У него завязался конфликт с собутыльниками, в ходе ссоры практически вся компания набросилась на мужчину. Его избивали на протяжении некоторого времени.

После происшествия пострадавший пришел в себя и сам вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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