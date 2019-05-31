В Ростове компания собутыльников жестоко избила мужчину



В Ростове-на-Дону компания собутыльников жестоко избила мужчину. Инцидент произошел 3 июня на улице Ольгинской. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, несколько мужчин собрались на даче выпить и отдохнуть. В ходе застолья один из них начал яростно отстаивать свою позицию. У него завязался конфликт с собутыльниками, в ходе ссоры практически вся компания набросилась на мужчину. Его избивали на протяжении некоторого времени.



После происшествия пострадавший пришел в себя и сам вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.