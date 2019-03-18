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В Ростовской области машина вылетела с дороги и повисла на дереве, пострадал водитель

В Ростовской области машина вылетела с дороги и повисла на дереве, пострадал водитель
В Донецке Ростовской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль оказался на дереве, а его водитель угодил в больницу. Авария случилась 20 марта.

Как сообщает источник Rostov.ru, 38-летний мужчина за рулём «Шевроле Лансер» ехал на высокой скорости со стороны посёлка Гундоровка. Поворачивая к кирпичному заводу, он потерял управление. Машину стало крутить и бросать во все стороны. Затем она вылетела на обочину, протаранила несколько деревьев и повисла на одном из них. На иномарке не осталось живого места.

Каким-то чудом водитель остался жив, но получил травмы. Медики вытащили его из салона и доставили в больницу. У мужчины диагностировали множественные переломы и черепно-мозговую травму.
В Ростовской области машина вылетела с дороги и повисла на дереве, пострадал водительВ Ростовской области машина вылетела с дороги и повисла на дереве, пострадал водительВ Ростовской области машина вылетела с дороги и повисла на дереве, пострадал водитель

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