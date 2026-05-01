В Ростове ищут свидетелей ДТП с двумя пострадавшими при столкновении иномарки и фуры

Жительница Москвы Софья Репина ищет свидетелей аварии, которая случилась 30 апреля на границе Ростовской области и Краснодарского края. Об этом, со слов девушки, сообщает DonDay.

В ДТП пострадала сама Софья и один из трех ее пассажиров. Вечером в день происшествия она ехала на «БМВ» по участку федеральной трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара.

Примерно в 40-70 километрах от Ростова рядом оказался грузовик марки «Фрейтлайнер».

Как утверждает Софья, водитель фуры подрезал ее, пока в нарушение правил перестраивался в левую полосу на участке с запрещенным обгоном.

Чтобы избежать столкновения, Софья вывернула руль вправо. «БМВ» сначала кинуло в отбойник, а затем — прямо в тягач.

От ударов сработали подушки безопасности. Софья и один из пассажиров получили ушибы и сотрясение мозга.

Когда прибыли сотрудники ДПС, водитель «Фрейтлайнера» отрицал попытку обгона. Софья просит откликнуться тех, кто мог заснять момент столкновения на видеорегистратор или может засвидетельствовать ее версию событий лично.
Фото: Donday
