В Ростове ищут 15-летнего подростка, пропавшего два дня назад



В Ростове-на-Дону ищут 15-летнего Ивана Стрельцова. О местонахождении юноши ничего не известно с 16 декабря.

Известно, что в этот день подросток вышел из дома. Обратно он так и не вернулся. Все это время родители не могут с вязаться с сыном. К поискам Ивана подключились полицейские.



На вид пропавшему - 12-13 лет. Рост Ивана Стрельцова – 152 сантиметра. У него серо-зеленые глаза и русые волосы. Из одежды на нем были черные джинсы, красная куртка, сине-оранжевая шапка с рисунком в виде ромбиков, черные туфли. С собой он взял серо-синий рюкзак и мобильный телефон.



Если вы обладаете какими-либо данными о местонахождении Ивана Стрельцова, просьба обращаться по телефонам: 8 (863) 249-45-20 или 02.