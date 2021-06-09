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В Ростове горел автобус с пассажирами

В Ростове горел автобус с пассажирами
В донской столице сгорел пассажирский автобус № 10 сообщением Висаитова – ГПЗ-10. ЧП произошло утром 11 июня в районе дома № 24 по улице Оганова.

В районе Военведа в автобусе вспыхнул огонь. Водитель остановился, и люди стали выбегать из горящего салона. Спустя считанные минуты огонь охватил весь общественный транспорт. Едкий дым разносился по всей улице.

На место прибыли бригада пожарных и сотрудники полиции. К этому времени пламя смогло уничтожить практически весь транспорт.

В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что для тушения автобуса привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Во время ЧП никто не пострадал.

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