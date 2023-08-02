В Ростове семимесячный ребенок пострадал в ДТП с «Киа»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в ДТП с «Киа Соул» пострадала семимесячная девочка. Авария случилась 1 августа на улице Каскадной.По предварительным данным, 27-летний парень за рулем «ВАЗ-21060» ехал возле дома № 72/44 по направлению к Днепропетровской. Он ехал на зеленый сигнал светофора и допустил столкновение с «Киа Соул» под управлением 30-летнего мужчины.В результате аварии обе машины получили механические повреждения.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала семимесячная девочка. На момент столкновения она сидела в детском автокресле.