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В Ростове семимесячный ребенок пострадал в ДТП с «Киа»

В Ростове семимесячный ребенок пострадал в ДТП с «Киа»
В Ростове-на-Дону в ДТП с «Киа Соул» пострадала семимесячная девочка. Авария случилась 1 августа на улице Каскадной.

По предварительным данным, 27-летний парень за рулем «ВАЗ-21060» ехал возле дома № 72/44 по направлению к Днепропетровской. Он ехал на зеленый сигнал светофора и допустил столкновение с «Киа Соул» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии обе машины получили механические повреждения.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала семимесячная девочка. На момент столкновения она сидела в детском автокресле.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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