Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове будут судить женщину, убившую пожилого отца

В Ростове будут судить женщину, убившую пожилого отца
Фото: www.nsktv.ru
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Ростовчанка жестоко расправилась с пожилым отцом.

По версии следствия, в августе 2019 года 55-летняя женщина поссорилась со своим 81-летним отцом. Во время спора она ударила пенсионера двумя кухонными ножами не менее 60 раз в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.