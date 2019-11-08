В Ростове будут судить женщину, убившую пожилого отца



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В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Ростовчанка жестоко расправилась с пожилым отцом.



По версии следствия, в августе 2019 года 55-летняя женщина поссорилась со своим 81-летним отцом. Во время спора она ударила пенсионера двумя кухонными ножами не менее 60 раз в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.