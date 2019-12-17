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В Ростове осудили женщину, убившую пожилого отца

В Ростове осудили женщину, убившую пожилого отца
В Ростове вынесли приговор местной жительнице, убившей пожилого отца. Решение вынес Ворошиловский суд 19 декабря.

Убийство произошло в августе 2019 года. Ростовчанка проживала вместе с 82-летним отцом. Во время одного из скандалов она схватила на кухне два ножа и нанесла пенсионеру не менее 60 ударов. От полученных ранений мужчина скончался.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

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