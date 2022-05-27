В Ростове автомеханик без разрешения взял машину клиента и попался сотрудникам ДПС

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове сотрудники ДПС задержали автомеханика, который без разрешения ехал на машине клиента. Мужчина стал фигурантом административного и уголовного дел.По информации УГИБДД по Ростовской области, правоохранители остановили «Мицубиси Лансер» на улице Пойменной. За рулем находился 42-летний житель Батайска. Сотрудники ДПС потребовали документы. Оказалось, что автомобиль ему не принадлежит. Тогда машину проверили по базе и нашли владельца. Ему позвонили, он рассказал, что никому не разрешал садиться за руль. Мужчина оставил иномарку в автомастерской. Батайчанин отремонтировал ее и решил прокатиться по своим делам.В отношении водителя составили административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, если его признают виновным. Известно, что ранее горожанин был судим за грабеж, мошенничество, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.Машину пока отвезли на спецстоянку. Вскоре ее вернут владельцу.