В Ростове 9-летний мальчик попал в больницу, проглотив стеклянный шарик



В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик попал в больницу, проглотив стеклянный шарик. Происшествие случилось 2 февраля на улице Неклиновской, сообщает DonDay.



По данным издания, Алексей был дома. Во время игры он нашел стеклянный шарик. Мальчик случайно проглотил предмет. Позже он почувствовал себя плохо. Родные вызвали «скорую помощь».



Прибывшие на место врачи доставили ребенка в детскую городскую больницу № 20. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.