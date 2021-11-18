В Ростове 77-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме

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В Ростове-на-Дону пенсионер погиб при пожаре в двухэтажном доме. ЧП случилось вечером 19 ноября в Пролетарском районе.Частный дом, расположенный на улице Советской, 41, загорелся около 18 часов. Ветер разносил дым по близлежащим улицам, а пламя распространялось по жилью. Когда прибыли спасатели, огонь охватил целую комнату.Потушить пожар удалось через полчаса. Огнеборцы обнаружили тело 77-летнего мужчины. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, он погиб от отравления дымом.- Во время ЧП пострадала 77-летняя женщина, - добавили в ведомстве.Причины возгорания станут известны позже.