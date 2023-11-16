В Ростове 14-летний подросток попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 14-летнего подростка. Авария случилась 15 ноября около 22:10.По предварительным данным, 35-летний мужчина на «Шевроле Клас» ехал по улице Евдокимова возле дома № 35/1 в направлении улицы Бодрой. В этот момент на проезжую часть в неустановленном месте вышел 14-летний подросток. Водитель не успел нажать на тормоз и на большой скорости сбил пешехода.От сильного удара лобовое стекло легковушки треснуло.- В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.