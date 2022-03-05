В Ростове 10-летний мальчик садился в такси и попал под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 10-летний пассажир такси пострадал в ДТП. Авария случилась днем 6 марта на улице Левобережной, 12. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Тойоте Камри» не справился с управлением и сбил мальчика, который с родными садился в такси. Удар был таким, что машина такси отлетела на припаркованный УАЗ.- Травмы получил и был доставлен в больницу 10-летний пассажир такси, - сообищили в ведомстве.