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В Ростове 10-летний мальчик садился в такси и попал под колеса иномарки

В Ростове 10-летний мальчик садился в такси и попал под колеса иномарки
В Ростове 10-летний пассажир такси пострадал в ДТП. Авария случилась днем 6 марта на улице Левобережной, 12. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Тойоте Камри» не справился с управлением и сбил мальчика, который с родными садился в такси. Удар был таким, что машина такси отлетела на припаркованный УАЗ.

- Травмы получил и был доставлен в больницу 10-летний пассажир такси, - сообищили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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