В Ростове в ДТП с участием машин такси и «ГАЗели» пострадал 37-летний мужчина



В Ростове-на-Дону в ДТП с участием машин такси и «ГАЗели» пострадал 37-летний мужчина. Авария случилась на проспекте Нагибина 21 декабря около 6 часов.



Известно, что 39-летний мужчина за рулем такси марки «Шкода Рапид» не соблюдал безопасную дистанцию до попутного авто. В результате иномарка влетела в машину «Хендай». Удар был такой силы, что «Шкоду» отбросило на «ГАЗель».



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в ДТП пострадал пассажир «Шкоды». 37-летнего мужчину госпитализировали.