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В Ростове в ДТП с участием машин такси и «ГАЗели» пострадал 37-летний мужчина

В Ростове в ДТП с участием машин такси и «ГАЗели» пострадал 37-летний мужчина
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием машин такси и «ГАЗели» пострадал 37-летний мужчина. Авария случилась на проспекте Нагибина 21 декабря около 6 часов.

Известно, что 39-летний мужчина за рулем такси марки «Шкода Рапид» не соблюдал безопасную дистанцию до попутного авто. В результате иномарка влетела в машину «Хендай». Удар был такой силы, что «Шкоду» отбросило на «ГАЗель».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в ДТП пострадал пассажир «Шкоды». 37-летнего мужчину госпитализировали.

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