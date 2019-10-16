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В результате массового ДТП в Ростовской области одно авто слетело в канаву

В результате массового ДТП в Ростовской области одно авто слетело в канаву
В Ростовской области произошло массовое ДТП. Авария случилась в Батайске около 16 часов 17 октября. Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Кулагина и Ленина.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два «Форда» и «Лада». «Форд Фокус» после столкновения отлетел в сторону и съехал в канаву. Водителю пришлось вызывать эвакуатор, чтобы достать машину.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают. Информация о пострадавших не поступала.

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